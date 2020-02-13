السفير الروسي في العراق: من السابق لأوانه الحديث عن نصر نهائي على "داعش"

قال السفير الروسي لدى العراق، مكسيم مكسيموف، إنه من السابق لأوانه التكلم عن النصر النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا) في العراق، مشيراً إلى نشاط مجموعات صغيرة وتواجد خلايا نائمة في المحافظات.

موسكو- سبوتنيك. وقال مكسيموف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "بالطبع، من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على داعش، مع أنه لا يمكن ألا نعترف بأن التنظيم تكبد خسائر جدية في هذه الفترة. مع ذلك هناك مجموعات صغيرة من المسلحين يواصلون نشاطهم في العديد من المحافظات . تعمل كخلايا نائمة".

وأشار إلى أن الهيئات الأمنية العراقية تمكنت من تعزيز نفسها خلال مدة العملية ضد داعش في فترة 2014-2017 وتتمكن اليوم من أداء الكثير من المهام في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن البلد.

وأضاف "لذلك اليوم يزداد أهمية دور تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل الوقائي من العمليات الإرهابية وضمان الأمن في المدن العراقية".

وأعلن العراق في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كافة المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.

وتشارك روسيا منذ أواخر شهر أيلول/سبتمبر 2015، في عمل مركز تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، يضم أيضا - إيران وسوريا والعراق، ممن يحاربون تنظيم داعش. وتتمثل مهمة المركز في جمع وتبادل المعلومات في مجال محاربة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى تحليل المعلومات حول الوضع الراهن، في منطقة الشرق الأوسط، للمساهمة في الحرب ضد الإرهاب، وتسليم المعلومات بشكل سريع إلى رؤساء هيئات الأركان في الدول المعنية. واتفقت روسيا مع الأردن أيضاً على التنسيق بين عسكريي البلدين حول الوضع في سوريا.