تركيا تنشر قواتها الخاصة في إدلب السورية

تم نقل مدرعات الجنود من القوات الخاصة مع أنظمة إطلاق صواريخ متعددة على طول الحدود التركية السورية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وأضافت "بأنه تم نشر راجمات صواريخ متعددة السبطانات، على طول الحدود التركية-السورية".

وقالت الوكالة، اليوم الخميس، أن رتلاً عسكرياً وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هاتاي جنوب تركيا، يضم عناصرا من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، توجهت إلى الحدود مع سوريا، بواسطة ناقلات الجنود المدرعة، بعد إكمال استعداداته.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع التركية أن خمسة جنود أتراك قتلوا وجرح خمسة آخرون نتيجة قصف الجيش السوري لإدلب، وقامت القوات التركية، رداً على ذلك، بإستهداف 115 هدفًا للجيش السوري وحيدت أكثر من مائة عسكري سوري.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير، وإلا ستقوم تركيا برد عسكري.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلهم إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.