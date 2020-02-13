خبراء يكشفون حجم تضرر برج "بيغ بن" من القنابل النازية

قال خبراء، اليوم الخميس، إن برج "بيغ بن" بمقر البرلمان في لندن تضرر من قنابل الألمان في الحرب العالمية الثانية أكثر مما كان متصورا من قبل، في حين ارتفعت تكاليف ترميمه بنحو 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار).

والبرج الذي يبلغ عمره 177 عاما محاط بالسقالات منذ ثلاث سنوات، إذ يعكف العمال على ترميم أعمال الحجر والساعة الشهيرة التي تزن 12 طنا.

ومكّنهم اقترابهم من البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا، من رصد مشكلات أخرى مثل الضرر الذي لحق به من التلوث ومن الأسبستوس. وفقا لـ "رويترز".

وقالت لجان مجلس العموم ومجلس اللوردات إنه تم إبلاغها بأن إعادة البرج إلى رونقه السابق ستتطلب زيادة ميزانية الترميم من 61.1 مليون جنيه استرليني إلى 79.7 مليون.

وقال إيان إيلز، مدير عام مجلس العموم، إن مهمة ترميم البرج أكثر تعقيدا مما كان متوقعا.

وأضاف في بيان "إدراك النطاق الكامل للأضرار التي لحقت بالبرج كان مستحيلا حتى وُضعت السقالات حوله".

وظهرت مشكلات عدة منها أن الضرر الذي ألحقته القنابل بالبرج أثناء الحرب العالمية الثانية كان أكبر من المتصور من قبل. ورغم نجاة البرج من القصف النازي، تضرر السقف والواجهة في غارة جوية في مايو أيار عام 1941 أتت كذلك على القاعة الرئيسية لمجلس العموم.

وامتد أجل أحدث عملية ترميم للبرج فأسكتت جرس بيغ بن الذي يزن 13 طنا، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

والعمل على ترميم البرج، الذي تغير اسمه في 2012 إلى برج إليزابيث، منفصل عن عملية تجديد قصر وستمنستر، التي يقدر أن تتكلف أربعة مليارات جنيه استرليني والمقرر أن تبدأ في منتصف 2020.