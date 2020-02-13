تسجيل
12:11 GMT13 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مقعد إيران في منظمة التعاون الإسلامي خالي بعد رفضها استلام الدعوة السعودية للحضور

    الإمارات تؤيد دعوات التهدئة مع طهران... هل ثمة تقارب خليجي قريب مع إيران؟

    © AFP 2019 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104441/33/1044413373.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002131044530366-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AB%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F/

    منذ إعلان ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أعلنت إيران أكثر من مرة عن رغبتها في تسوية خلافاتها السياسية مع دول الخليج، على رأسها السعودية والإمارات.

    وأكدت طهران استعدادها لتنحية الخلافات بينها وبين بعض دول المنطقة جانبا، وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ترحب بالحوار مع "جيرانها" في الخليج، فيما قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأقرب وقت ممكن.

    أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية
    © AP Photo / Kamran Jebreili
    الإمارات تعلن تأييد دعوات التهدئة مع إيران

    وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني تحسن العلاقات بين إيران والإمارات في الشهور الأخيرة، وأن مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات، مؤكدا أن التوصل إلى حل للحرب في اليمن يمكن أن يسهم في الحد من اضطرابات المنطقة وأن ذلك ممكن بالطرق الدبلوماسية.

    وفيما يبدو أنها استجابة للمطالب الإيرانية، أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده "تؤيد دعوات التهدئة مع إيران وضرورة التوصل إلى حل سياسي".

    وطرحت التصريحات الإماراتية الأخيرة تساؤلات بشأن خطط قريبة لحلحلة الأزمة السياسية بين طهران وأبو ظبي، ومدى إمكانية أن تنسحب لتذليل الخلافات بين إيران والسعودية.

    مطالب إماراتية

    وقال قرقاش إن "اتفاق فيينا فشل بسبب عدم إلزام إيران بالتخلي عن أنشطتها التدميرية"، مضيفاً أن "اقتصار اتفاق فيينا على منع إيران من حيازة السلاح النووي غير كاف".

    مضيفًا: "لا يمكن أن تحقق إيران ما تريده عبر أنشطتها الاستفزازية".

    وقال الوزير قبل شهر أن: "الإمارات لا تسعى إلى المواجهة مع إيران، والتعامل مع النظام الإيراني يتطلب جهودا دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة"، لافتا إلى "أهمية أن يكون المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، منخرطة في هذه المساعي".

    وأبدى ثقته بأن هناك سبيلا لإبرام اتفاق مقبول لجميع الأطراف مع إيران، لكن هذه الجهود ستتطلب "وقتا وصبرا وشجاعة"، داعيا إلى إدخال تعديلات على نظام عمل مجلس الأمن الدولي، كي يزداد قوة في التعامل مع الملفات الدولية وانتهاكات السيادة ولتتم مراعاة خصوصيات الملفات الملحة المطروحة بما يسمح للمنظمات الإقليمية في حل القضايا.

    المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي
    © AFP 2019 / HO
    إيران: نسعى لتسوية الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن

    تحولات سياسية

    الدكتورة نهلة الشمري، الباحثة الإماراتية في الشؤون السياسية، قالت إن "تصريح وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بأن الإمارات ترحب بأية جهود لتهدئة التوتر فى المنطقة وأنها تتطلع لرؤية الشرق الأوسط والخليج العربى هادئتين ومستقرتين، وتحققان الكثير من التقدم والنمو فى المستقبل، يؤكد نهج الدولة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

    وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الإمارات تؤكد دائمًا على ضرورة اتباع نهج المسار التفاوض الدبلوماسي السياسي، والذي يقود دائمًا نحو الاستقرار".

    وأكدت أن "إيران نفسها تأثرت من سلسلة التدخلات والتوتر الذي ساد المنطقة، وبات من المؤكد أن استمرار تلك الأوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط، جعل أغلب الدول تتأثر اقتصاديًا بنسب متفاوتة، وكذلك ارتفاع معدل شراء الأسلحة الذي يشير إلى عدم الاستقرار".

    ومضت قائلة: "أعتقد أن في الوقت القريب ستشهد المنطقة تحولات سياسية ودبلوماسية تهدف إلى إيجاد طرق وحلول جديدة برؤية مبنية على ما تشهده المنطقة من عثرات وأزمات، جلبت التوتر وعدم الاستقرار".

    استجابة إيرانية

    بدوره قال الدكتور عماد ابشناس، السياسي الإيراني، إن "منذ إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة التي انطلقت من قاعدة عسكرية بالإمارت، بدأت جهود كبيرة بين الإمارات وإيران لتهدئة الأوضاع، خاصة الأوضاع السياسية التي تجمعهما".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الجهود التي بذلت كانت رائعة ومفيدة، وتمكنت بالفعل من حل العديد من المشاكل والخلافات السياسية".

    وتابع: "هناك اتجاه في الإمارات ما زال يتخذ موقفًا مضادًا معارضًا لإيران، لكن يبدو وأن هذا الاتجاه بدأ يقترب من أولئلك الذين يؤيدون ويسعون للتقارب مع طهران".

    عباس موسوي
    © AFP 2019 / ATTA KENARE
    "نسعى لاستخدام كل طاقتنا"... إيران ترد على مقترح الإمارات

    وبشأن إمكانية أن ينسحب ذلك التقارب في حال أن اكتمل على العلاقات مع السعودية، قال السياسي الإيراني، إن "هناك أملًا كبيرًا في طهران بشأن حل الخلافات مع الإمارت، وهناك قناعة بأن في هذه الحالة يمكن التوصل بعد ذلك لصيغة تفاهمية بين الرياض وطهران".

    تقارب إماراتي إيراني

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات ومسؤولون من البلدين تبادلوا الزيارات، مؤكدا أن التوصل إلى حل للحرب في اليمن يمكن أن يسهم في الحد من اضطرابات المنطقة وإن ذلك ممكن بالطرق الدبلوماسية.

    وتابع أن العلاقات تحسنت بين إيران والإمارات في الشهور الأخيرة وأن "مسؤولين من البلدين تبادلوا الزيارات".

    وتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ وقوع هجمات على ناقلات نفط في الممر المائي الحيوي لحركة الشحن العالمية هذا الصيف، واتهمت الولايات المتحدة، إيران بهذه الهجمات التي تنفي ضلوعها في أي منها، كما فرضت عقوبات على طهران ثم شددتها منذ انسحابها من الاتفاق النووي في إطار حملة من الضغوط القصوى على إيران.

    انظر أيضا:

    أول تعليق إماراتي على زيارة شقيق أمير قطر إلى جزيرة تتنازع عليها الإمارات وإيران
    ‏الطائرات الإيرانية تنطلق من مطارات إيران ردا على انطلاق الطائرات الأمريكية من قاعدة الإمارات
    الإمارات تعلن تأييد دعوات التهدئة مع إيران
    شقيق أمير قطر يثير الجدل من داخل جزيرة تتنازع عليها الإمارات وإيران (صور)
    إيران: نسعى لتسوية الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن
    الكلمات الدلالية:
    الصراع الإقليمي بين السعودية وإيران, الحرب بين السعودية وإيران, العلاقات السعودية الإيرانية, العلاقات السعودية الإيرانية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان رسم غرافيتي للقرد، من سلسلة مدينة القرود من قبل المصور الإسباني المحترف خوان دي لا مالا، مُدرجة في القائمة القصيرة لجائزة سوني العالمية للتصوير 2020 في فئة عالم الطبيعة والحياة البرية
    الأعمال المتأهلة لنهائي جائزة "سوني" للتصوير المحترف 2020
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    حقائق وأكاذيب... كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك