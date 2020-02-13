مجلس الشعب السوري يتبنى قرارا يدين ويقر "الإبادة الجماعية للأرمن"

تبنى مجلس الشعب السوري، اليوم الخميس، بالإجماع قرارا يدين ويقر "جريمة الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الأرمن على يد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين.

وقال عضو مجلس الشعب، حسين راغب، لـ"سبوتنيك"، "السبب واضح وصريح فهذه الإبادة هي إبادة تاريخية لها مكون مهم مكون تاريخي، وتعبير من مجلس الشعب عن إدانة الإرهاب المنظم الذي يمارسه أردوغان يوميا بحق الشعب السوري خلال فترة الحرب".