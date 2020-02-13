الفلبين ترفع الحظر الكلي عن إرسال عمالتها إلى الكويت

أعلن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، اليوم الخميس، رفع الحظر عن إرسال جميع أنواع العمالة إلى الكويت.

وقال بيلو، خلال اجتماعه مع مكاتب العمالة المنزلية، إن "الحظر انتهى وعاد الأمر كما كان بفضل الجهود التي قامت بها الخارجية ووزارة العمل علاوة على اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الفلبين"، وذلك حسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وحسب الصحيفة "استمع بيلو، خلال لقائه ممثلي المكاتب، إلى أبرز المطالب الخاصة بإرسال العمالة إلى الكويت بما فيهم العمالة المنزلية، علاوة على الأنواع الأخرى من العمالة الماهرة، ومتوسطة المهارة".

وكانت الفلبين، فرضت منتصف يناير/ كانون الثاني، الماضي حظرا شاملا على إرسال عمالتها إلى الكويت، على خلفية وفاة العاملة جانيلين فيلافيند.

واتُهم عسكري وزوجته بالمسؤولية عن وفاة الخادمة، وطالبت الفلبين بالقصاص منهما، مقابل رفع الحظر، وبدأت محاكمة العسكري وزوجته بالفعل في الكويت على خلفية الجريمة، وتنظر محكمة الجنايات قضيتهما.

وتوفيت الخادمة الفلبينية، جانيلين فيلافيند، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى بإبلاغ وزارة الداخلية بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترا في العام 2018، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة بإحدى الشقق، مر على وفاتها عام كامل، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني حظرا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن العمالة، ورفع الحظر عن ذلك في مايو/ أيار من العام ذاته.