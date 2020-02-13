سوريون يطلقون النار على دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات... فيديو

أطلق شبان سوريون النار على دورية للجيش الأمريكي في ريف القامشلي، أمس الأربعاء، تعبيرا عن رفضهم وجود أي قوات للاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.

نشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية فيديو من الحادثة التي وقعت يوم أمس الأربعاء في ريف القامشلي في محافظة الحسكة بعد توتر بين دورية للجيش الأمريكي أوقفها حاجز للجيش السوري، ويظهر في الفيديو شابان سوريان يطلقون النار على دورية عسكرية أمريكية.

وأكد التحالف الدولي إصابة جندي أمريكي بخدوش بسيطة أثناء تشغيل معداته، خلال الاشتباكات التي وقعت مع مجهولين في مدينة القامشلي، شمال شرقي البلاد.

وقال بيان للناطق باسم التحالف، العقيد مايلز.ب. كيكينز، عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء "في حادثة القامشلي، تعرض جندي أمريكي لخدش سطحي بسيط أثناء تشغيل معداته".

وأضاف "عاد الجندي الأمريكي إلى العمل".

وصرح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إن قواته فتحت النار، الأربعاء، عند نقطة تفتيش في شمال شرقي سوريا بعد تعرضها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وذكر التحالف في بيان أن الدورية عادت إلى القاعدة.