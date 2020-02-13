مصر تحذر من يوم السبت المقبل... فيديو

قالت مديرة مركز التحاليل والاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، الدكتورة إيمان شاكر، إن البلاد تشهد اليوم تحسنا في الأحوال الجوية يصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة، وسجلت العظمى بالقاهرة 20 درجة مئوية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية على "قناة مصر الأولى"، اليوم الخميس، أنه "أثناء النهار ستكون الشمس ساطعة وهناك حالة من الدفء تسود البلاد وتكاد تشعر بالحرارة أثناء فترة الظهيرة، وعند تلاشي أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة آخذة في الانخفاض ليلا، وبالتالي يكون الطقس شديد البرودة أثناء الليل".

وأوضحت، أن "البلاد تشهد حالة تحسن واضحة في الأحوال الجوية، لكن سينتهي الدفء بداية من يوم السبت المقبل"، مضيفة أن معظم محافظات الجمهورية ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية حوالي من 3 إلى 5 درجات مئوية حتى يوم الجمعة.

وحذرت من يوم السبت المقبل، مؤكدة أنه سيحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، مع زيادة التوقعات بسقوط الأمطار على مناطق السواحل البحرية والوجه البحري، والتي ستمتد إلى القاهرة يوم الأحد.