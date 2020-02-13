تجاوزت مليار جنيه... النيابة المصرية تكشف شبكة متخصصة في "غسل الأموال"

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بحبس 5 موظفين بهيئة البريد وآخرين، 15 يوما، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم في أكبر قضية غسل أموال بقيمة مليار و69 مليون جنيه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الحسابات البريدية للمتهمين، بحسب ما ذكرته بوابة "أخبار اليوم"، اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة المصرية: "وردت معلومات لمفتشي ضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل في الأعمال غير المشروعة".

وذكرت الصحيفة: "أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبي تلك المخالفات المالية من موظفي الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم 5 موظفين".

وقالت الصحيفة إن "تحريات مفتشي القطاع قيامهم بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة، مسافرين للخارج، بمنطقة بريد مطروح بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية، وبخاصة محافظات الصعيد لإخفاء طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع".

وأوضحت الصحيفة أن التحريات وصلت من خلال الفحص المستندي البريــدي لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتــها بمعــرفتهم بالاشتراك مع أصحـــابها، محددين نظير نسبة مالية، وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع و4 أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح.

وقالت: "عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة"، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات".