العراق يعلن الاتفاق مع مصر على تزويدها بـ12 مليون برميل نفط سنويا

صرح عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أنه تم الاتفاق بين مصر والعراق على تزويد القاهرة بـ12 مليون برميل نفط سنويا.

وعقد في مصر مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة المؤتمر تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 11- 13 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وقال جهاد في لقاء له مع قناة "إكسترا نيوز" إن هناك رغبة مصرية بزيادة الكمية، خاصة أنها متوفرة لدى العراق.

وأشار جهاد إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات بين مصر والعراق، إذ تتواجد العديد من الشركات المصرية التي تعمل في العراق بمجال النفط.

ولفت المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن التحديات تواجه جميع المنتجين والمستهلكين في آن واحد، ولكن رغم التحديات السياسية التي واجهها العراق فهناك حرص على استمرار الإنتاج الوطني والصادرات النفطية.

وأشار إلى أن العراق يواجه تحديات أمنية وسياسية، ولكن كان هناك حرصا على إدامة الإنتاج الوطني، والصادرات النفطية، والمضي قدمًا نحو تطوير الحقول النفطية والغازية والاستثمار الأمثل للغاز.

وقال إن هناك تحديا كبيرا فيما يخص تأثير فيروس كورونا على السوق العالمي للنفط لأن الصين تستورد النفط من العراق، وبسبب انتشار فيروس كورونا حدث انكماش للسوق النفطي.

وشارك في المؤتمر 1600 شخصية ويتحدث فيه 270 من خبراء الصناعة محليا وعالميا، كما تشارك 14 دولة و15 شركة عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.