الصحة السودانية: لم نسجل أي إصابات بفيروس كورونا الجديد

أكدت السلطات السودانية، أن البلاد لم تسجل، حتى اللحظة، أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في الداخل، وذلك بعدما تسبب هذا الفيروس في مقتل أكثر من 1300 شخص في الصين، إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين.

الخرطوم – سبوتنيك. وقالت وكيلة وزارة الصحة السودانية، سارة عبد العظيم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لا يوجد سوداني أصيب بفيروس كورونا من داخل البلاد لغاية الآن".

وأكد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة السودانية أنه "يوجد قرابة 200 طالب سوداني بدولة الصين جميعهم بحالة صحية جيدة"، مشيرة إلى أن وزارة الصحة، تتابع أوضاعهم بصورة يومية، وتواصل الاتصال بهم وبأسرهم، حتى يعودون إلى البلاد".

وقال المتحدث باسم اللجنة المعنية بشؤون الصحة في الصين، مي فينغ، خلال مؤتمر صحفي: "تلقت لجنة شؤون الصحة في الفترة من الساعة 0:00 حتى الساعة 24:00 من يوم 12 شباط/ فبراير معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة خطيرة جديدة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة".

وأضاف: "حتى منتصف ليل 12 شباط/ فبراير بلغ عدد الإصابات المؤكدة 59804 حالة في 31 مقاطعة (من بينها 8030 في حالة صحية متأخرة)، وشفاء 5911 شخص ووفاة 1367".

وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الجاري أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.