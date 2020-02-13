تسجيل
14:06 GMT13 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي

    بين المتظاهرين العراقيين والأحزاب... حكومة علاوي في "مأزق"

    © AFP 2019 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104440/60/1044406028.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002131044531522-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82/

    تعهد محمد توفيق علاوي بعد ساعات من تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلفا لعادل عبد المهدي، بأنه لا مكان للطائفية والمحاصصة في حكومته وسيعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية.

     

    إلا أن الأمور لم تسر كما يريد وأعلن عدد من الكتل السياسية والنواب سحب تأييده له... فهل سينجح علاوي في الوفاء بتعهداته للشارع أم سيخضع للضغوط من جانب الكتل السياسية والأحزاب والقوى الإقليمية ويدفع بالبلاد إلى حافة المجهول؟ 

    احتجاجت بغداد، أكتوبر 2019
    © Sputnik .
    هل يقبل المتظاهرون العراقيون "علاوي" رئيسا للحكومة؟

    الورطة الكبرى

    قال الدكتور قيس النوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والسفير السابق بالخارجية العراقية لـ"سبوتنيك"، إنه "من الواضح أن علاوي يواجه تجاذبات كبيرة أكبر من قدراته، وبشكل خاص من الأحزاب الشيعية والتي تتحكم بمفاصل الدولة بواسطة أذرعها المسلحة، وتفرض عليه شروط من أجل الإبقاء على هيمنتها على أي حكومة تنفيذية حفاظا على مكتسباتها السياسية والمادية".

    وأضاف أستاذ العلوم السياسية: "هذا بجانب الضغوط الإيرانية التي تستهدف إبقاء عملائها في أي تشكيلة وزارية قادمة، وأعتقد أن علاوي في ورطة كبرى، إن استجاب لضغط الأحزاب الطائفية واشتراطات إيران فإنه سوف يواجه إجماع شعبي عارم بعدم قبول مرشحيه للوزارة باعتبار أن المتظاهرين يرفضون أي شخصية ترتبط بالأحزاب الطائفية وكذلك إيران".

    تحول ثوري

    وأكد النوري أن "خطاب الشارع واضح وحاسم وليس على استعداد للتخلي عن الخطاب الوطني الرافض لكل أشكال وصيغ الهيمنة، إضافة إلى أن علاوي لم يأتي من خارج المنظومة الطائفية فهو ابنها وصنيعتها، ومن ثم هو ليس قريبا من خطاب المتظاهرين بل هو يتناقض معها تماما".

    وأضاف النوري أنه "في حال فرض تشكيلة وزارية يختارها علاوي إذعانا للضغوط الحزبية والطائفية فإن ذلك سوف يزيد من زخم الثورة، بل ربما يدفع الثوار إلى تعامل مختلف قد يتسم بالعنف".

    الخيارات الصعبة

    بدوره قال الدكتور عبد الستار الجميلي أمين الحزب الطليعي الناصري العراقي لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن علاوي أمام مأزق يحتاج إلى قدر كبير من الحسم والشجاعة، في مواجهة الضغط الذي تمارسها الكتل من أجل ضمان ما تسميه حصصا لها، وإذا ما رضخ لهم فهذا يعني أن حكومته لن تكون مختلفة عما سبقها".

    وأضاف أمين الحزب الطليعي، إذا لم ينجح علاوي في تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والتقسيمات الطائفية، "لن تكون تلك الحكومة مختلفة عن سابقتها وبالتالي سيسقطها المتظاهرون بعد أيام، وإذا ما شكل الحكومة بعيدا عن القوائم ومحاصصتها البائسة فإنه سيواجه ربما عدم التصويت له".

    احتجاجت بغداد، أكتوبر 2019
    © Sputnik .
    هل يقبل المتظاهرون العراقيون "علاوي" رئيسا للحكومة؟

    وتابع: "أمام هذا المأزق ستكون خيارات علاوي صعبة، لكن حكومته سيتم تمريرها إذا ما حصل توافق أمريكي إيراني ولو مرحلي، لأن بقاء العراق في هذا الوضع غير المحسوم ستتجاوز آثاره السلبية العراق إلى كل من أمريكا وإيران والمنطقة عموما، حيث يرتبط الوضع العراقي بأوضاع سورية وليبيا واليمن وغيرها من مناطق الصراع الذي صارت أبعاده إقليمية ودولية في صراع المصالح والإرادات وإغراءات القوة".

    وأشار أمين الحزب الطليعي إلى أن النواب والكتل السياسية التي سحبت تأييدها لعلاوي لن يؤثروا بشكل كبير على السير نحو تشكيل الحكومة أو تمريرها في البرلمان، فهم يمثلون أقلية لاتملك مقومات القوة والتأثير المطلوبة في مثل هذه المواقف.

    عقبات كبرى

    ومن جانبه قال أحمد الكناني النائب في البرلمان العراقي في حديث لـ"سبوتنيك": "لا شك أن سحب بعض النواب تأييدهم لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سوف يؤثر على عملية التشكيل، لأن الحكومة في النهاية تحتاج أيضا إلى موافقة البرلمان عليها والتصويت على برنامجها".

    وأكد النائب العراقي أن الكثير من الكتل السياسية أعلنت بشكل واضح وصريح أنها لن تشترك في التصويت على حكومة علاوي، إثر خلافات داخلية بين الكتل السنية، "وبلا شك سيكون لهذا الأمر تأثير كبير على تشكيل الحكومة، لكن إذا أقرت الكتل الكردستانية والشيعية التصويت على وزارة علاوي، أعتقد هنا أن الحكومة ستمر ويمضي الأمر".

    ولفت إلى أن هناك جملة من العقبات تنتظر علاوي وحكومته "منها ما هو داخلي وبعضها خارجي نتيجة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة، لذا هناك مشاكل كثيرة في عملية تمرير هذا التغيير الوزاري نتيجة الخلافات، وفي تقديري أن الموضوع لن يمر بسهولة".

    وأضاف النائب البرلماني: "حال فشل علاوي في تشكيل الحكومة خلال 30 يوما وهي المدة القانونية الواردة بالدستور، سوف يقوم الرئيس العراقي بتكليف شخص آخر لتشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور". 

    أول رسائل علاوي

    ووجه محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، كلمة نشرها على حسابه على "فيسبوك" في الأول من فبراير/شباط الجاري أكد فيها على أنه سيعمل على تنفيذ مطالب المتظاهرين، وحمايتهم من القمع.

    رئيس الوزراء العراقي محمد توفيق علاوي
    © AFP 2019 / PRASHANT RAO
    أول تعليق من أمريكا على ترشيح علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

    وأضاف علاوي إنه يخاطب الشعب العراقي مباشرة "بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة الجديدة قبل قليل".

    وخاطب علاوي المتظاهرين عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بقوله إنه "لولا شجاعتكم ما كان ليحدث أي تغيير في البلاد"، مطالبا إياهم بـ "الاستمرار في المظاهرات"، واصفا نفسه بأنه "موظف لديهم"، على حد تعبيره.

    وتابع في رسالته المصورة للمتظاهرين: "على تنفيذ مطالبكم وحمايتكم بدل قمعكم وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع السلاح عليكم".

    وأكد أنه إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيهم للوزارات سيترك التكليف.

    وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي بدأت في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

    وتواجه مفاوضات تشكيل البرلمان لحكومة مؤقتة تشرف على إجراء الانتخابات المبكرة في البلاد، تعثرا كبيرا، فيما أسفرت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى عن مقتل المئات وإصابة أكثر من 20 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الحقوقية والرسمية.

     

    انظر أيضا:

    كتلة برلمانية عراقية تكشف موعد إعلان حكومة محمد توفيق علاوي
    علاوي: تولي المناصب وسط شلال الدم العراقي المتدفق معيب ومخجل
    إياد علاوي يبعث برسالة إلى مجلس الأمن عقب أحداث النجف
    مصدر: الكتل السياسية العراقية منحت علاوي حرية اختيار الوزراء وفق "شرط"
    التيار الصدري يهدد علاوي... "سنقلب عليك العراق جحيما ونطوق المنطقة الخضراء"
    إياد علاوي ينتقد صمت المسؤولين العراقيين إزاء تصريحات إيران
    الكلمات الدلالية:
    تشكيل الحكومة العراقية, رئيس الحكومة العراقية, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
    احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    حقائق وأكاذيب... كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك