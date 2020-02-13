قوات حكومة الوفاق تعلن السيطرة على مدرعتين إماراتيتين

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، إنها تمكنت من السيطرة على مدرعتين زعمت أنهما إماراتيتان.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، بيانا عبر الصفحة الخاصة بعملية "بركان الغضب" في موقع "فيسبوك، يعلن فيه تصدي قواته لهجوم من الجيش الليبي جنوبي طرابلس.

وقال قنونو: "تصدت قواتنا لعدد من الآليات المسلحة وتجمعات للمشاة التابعة لحفتر جنوبي العاصمة طرابلس، بعدما تكرر خرق وقف إطلاق النار، مهددا حياة المدنيين في الأحياء السكنية خلف خطوط القتال".

وتابع "تمكنت قواتنا من السيطرة على مدرعتين إماراتيتين تابعة لقوات حفتر و3 آليات مسلحة واستهدفت المشاة متعددي الجنسيات".

واستمر بقوله "حاولت قوات حفتر تعويض خسائرها بقصف المدنيين والأحياء السكنية فاستهدفت عدد من الأحياء المكتظة بالسكان وجامعة طرابلس ومطار معيتيقة".

وأتم بقوله "نُؤكّد مجددا أننا لم نبدأ هذه الحرب، لكننا نحن من سيُحدد زمان ومكان نهايتها".

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر في تصويت مساء أمس الأربعاء تبني نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي توصي بوقف دائم لإطلاق النار.

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

#بوابة_الوسط | #عاجل | «بركان الغضب»: وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين جراء سقوط قذائف في أحياء بطرابلس https://t.co/ajQzvF6LFW — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) February 13, 2020

​ويتضمن القرار البريطاني دعوة إلى "جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بشروط حظر السلاح المفروض بقرار 1970"، ووقف تقديم أي دعم لمجندين وسحب جميع قواتهم.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

لكن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.