"أنصار الله" تعلن صد محاولة تقدم واسعة للجيش اليمني شمالي صعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، إلحاق خسائر بالجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أن الجيش اليمني نفذ محاولة تقدم واسعة باتجاه منطقة مجازة التابعة لمديرية باقم شمال صعدة قبالة قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأكدت تمكن مقاتلي "أنصار الله" من صد محاولة الجيش اليمني عقب مواجهات استمرت 3 ساعات، وتكبيد قواته خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي سياق متصل، نصبت "أنصار الله" كمينين للجيش اليمني في مديرية كتاف شرق صعدة قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ"، عن مصدر عسكري، إن وحدة الهندسة في "أنصار الله" فجرت عبوات ناسفة في آليتين للجيش بمنطقة أضيق في مديرية كتاف شرق صعدة.

وحسب المصدر، أسفر الكمينان عن إعطاب الآليتين ومقتل وإصابة من كان على متنهما.