وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون الوضع في سوريا الأسبوع المقبل

أفاد مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بأن وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ 27 يعتزمون عقد اجتماع لبحث الوضع في سوريا يوم 17 شباط/فبراير.

بروكسل - سبوتنيك. وجاء الملفات المعدة للاجتماع: "الاتحاد الأوروبي سيعود لبحث الوضح الكارثي في سوريا، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في إدلب".

وسبق أن دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف تقدم الجيش السوري في محافظة إدلب، والابتعاد عن مراكز المراقبة التركية، متوعدا بالرد العسكري ما لم ينفذ الجانب السوري هذه المطالب.