القبض على خلية تابعة للإخوان المسلمين المصرية خططت لتفجيرات بالخرطوم

أمر وكيل نيابة سوداني، اليوم الخميس، بالقبض على خلية وصفها بـ"الارهابية"، وبحوزتها أسلحة وأحزمه ناسفة، تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، بمنطقة "الحاج يوسف"، القريبة من الخرطوم، وكان أفرادها يحضرون لعمليات تفجيرية.

وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة بالسودان، أن "وكيل أعلى نيابة، مولانا معتصم عبد الله محمود، بمنطقة الحاج يوسف، وجه اليوم (الخميس)، بفتح قضية جنائية من قانون مكافحة الإرهاب ضد أحد عناصر الخلية الإرهابية، بمنطقة الحاج يوسف وتسجيل أقوال المتهم كاعتراف قضائي واستصدار أوامر اعتقال بحق بقية أعضاء الشبكة".

وأضاف البيان أن "أحد المتهمين اعترف بتلقيه تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة للسودان عن طريق التهريب بجوازات سفر سورية مزورة".

وأوضح البيان أن "أعضاء الخلية وصلوا البلاد قبل نحو 6 أشهر وظلوا في اجتماعات متنقلة خلال هذه الفترة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، وأن هدفهم من الشبكة تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وتابع البيان: "اعترف المتهم أن الشبكة الإرهابية تتبع لجماعة الإخوان المسلمين المصرية".

يذكر أن السلطات الأمنية كانت قد ضبطت بمنزل بمنطقة الحاج يوسف الردمية سابقا، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية.