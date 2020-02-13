نقل 37 أردنيا وصينيا إلى "الحجر الصحي" للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا"

قال مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، إنه تم نقل 37 شخصا أردنيا وصينيا إلى وحدات "الحجر الصحي" للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا" الجديد.

ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية، والمسؤول عن ملف كورونا، عدنان إسحاق، قوله: "وحدة الحجر (العزل) الصحفي مستشفى البشير تحفظت خلال يومين على 37 شخصا أردنيا وصينيا وجنسيات أجنبية أخرى احترازيا، للاشتباه في إصابتهم فيروس كورونا الجديد".

وتابع إسحاق، قائلا: "إن المشتبه فيهم كلهم دخلوا البلاد عن طريق المطار".

وأوضح: "حالات الاشتباه رحلت فوراً من المطار إلى وحدة العزل، وسوف يطبق عليهم البروتوكول الصحي وهو الحجر لمدة 14 يوماً لحين التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا" .

وكشف إسحاق أن الزيارة من ذويهم ومعارفهم وأقاربهم منعت عنهم تماما، كإجراء احترازي.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن وحدة الحجر الصحي (العزل) استقبلت منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا، حتى الآن 147 حالة اشتباه.

وكشف إسحاق أن وزارة الصحة تطبق اجراءات منع دخول كورونا إلى المملكة بصرامة تامة، ولن تتهاون مع أي حالة اشتباه وأن الأردن لا يزال خالٍ من الفيروس حتى الآن.

وسجلت الصين، اليوم الخميس، أكثر من 15 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.

قال المتحدث باسم اللجنة المعنية بشؤون الصحة في الصين، مي فينغ: "تلقت لجنة شؤون الصحة في الفترة من الساعة 0:00 حتى الساعة 24:00 من يوم 12 شباط/ فبراير معلومات عن 15152 حالة إصابة جديدة بالتهاب رئوي ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 31 مقاطعة، من بينها 174 حالة خطيرة جديدة و254 حالة وفاة، وشفاء 1171 حالة".

وتتلاشى جهود السلطات الصينية بالسيطرة على انتشار هذا الفيروس القاتل، مع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وأكدت منظمة الصحة العالمية أمس أنه "من المبكر جدا" الإعلان عن أي استنتاجات بشأن ذروة فيروس كورونا وعن أي مراحل يدور الحديث.

بينما أكد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأسبوع الجاري، أن فيروس كورونا يشكل "تهديدا خطيرا جدا" للعالم، على الرغم من وجود 99 في المئة من الحالات في الصين.