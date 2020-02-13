إعلام: قصف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمالي العراق

قالت مصادر أمنية عراقية وأمريكية، الخميس، إن هجومًا صاروخيًا مساء اليوم على قاعدة عسكرية تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة كركوك شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر قولها إنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات. ويعد ذلك أول هجوم على القاعدة المعروفة بـ"K1" منذ السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقُصفت القاعدة بنحو 30 قذيفة صاروخية في ذلك الوقت متسببة في مقتل مدني أمريكي، وألقت واشنطن باللوم في هذا الهجوم على كتائب تابعة لحزب الله.

ونفذت الولايات المتحدة بعد ذلك ضربات انتقامية أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي الكتائب، وبعد أيام اغتالت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.