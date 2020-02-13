قرار جديد لوزارة النفط السورية حول تسليم الغاز للمواطنين

قررت وزارة النفط والثروة المعدنية تخفيض مهلة استلام أسطوانة الغاز إلى 24 ساعة من لحظة استلام الرسالة النصية بعد أن كانت 48 ساعة سابقا، وذلك للتخفيف من أزمة الغاز الحالية التي تسبب بها الحصار الأمريكي على موارد الطاقة السورية.

وذكرت "سانا" أن وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت أنها حددت مهلة استلام أسطوانة الغاز بـ 24 ساعة بدلاً من 48، وذلك من لحظة إرسال الرسالة النصية عبر خدمة الرسائل القصيرة إلى الهاتف الجوال للمواطن المستحق.

ونقلت الوكالة عن مدير عمليات الغاز في شركة محروقات أحمد حسون تأكيده أن تخفيض مدة مهلة استلام الأسطوانة من شأنه تسريع عجلة الإنتاج وتسليم المعتمدين مخصصاتهم بشكل أسرع، الأمر الذي سيزيد نسبة المستفيدين بشكل كبير.

وأوضح حسون أنه اعتبارا من يوم السبت القادم، سيسمح للمعتمدين بالحصول على حمولة جديدة حتى لو بقي لديهم 25 أسطوانة غير مسلمة، ما سيؤدي إلى تسريع تسليم المواطنين مستحقاتهم من مادة الغاز، لافتا إلى أنه بإمكان من لم يتمكن من استلام أسطوانته ضمن المدة المحددة لأي ظرف كان، أن يراجع المعتمد ويطلب تفعيل دوره من جديد أو من خلال التطبيقات المعتمدة بحيث يتم لحظه مرة أخرى وبأولوية جديدة عند إرسال حمولة جديدة للمعتمد ذاته.

وبيّن حسون أنه تم الطلب من كل المعتمدين الاستمرار بالعمل يوم الجمعة والعطل الرسمية كونها من ضمن المدة المحددة لاستلام الأسطوانة عند إرسال الرسالة وفي حال امتناع المعتمد عن تلبية استحقاق أي مواطن مستحق لديه ضمن هذه الأيام سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وهذا أيضا من شأنه الإسراع في توزيع الأسطوانات.