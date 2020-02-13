ترامب: إبرام اتفاق سلام مع طالبان قريب جدا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من عقد اتفاق سلام مع حركة "طالبان" في أفغانستان.

وفي لقاء مع الصحفي الأمريكي، جيرالدو ريفيرا، قال ترامب: "أعتقد أننا قريبون للغاية. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يكون لدينا صفقة وسنرى قريبا".

وأضاف ترامب في برنامج راديو "Roadkill": "هذا لا يعني أننا سنحصل على اتفاق، لكننا سنعرف خلال الأسبوعين المقبلين، طالبان يرغبون في عقد صفقة".

Plz check out my exclusive extensive intimate rollicking interview with @realDonaldTrump Ww covered every topic you care about. We laughed We cried @POTUS & @GeraldoRivera https://t.co/LGcVHOIpmw — Geraldo Rivera (@GeraldoRivera) February 13, 2020

يأتي حديث ترامب عن الاتفاق مع حركة "طالبان" وسط مؤشرات متزايدة على اتفاق على "الحد من العنف".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، قال في طريقه إلى مؤتمر ميونيخ الأمني​، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن المحادثات "حققت تقدما حقيقيا خلال اليومين الماضيين".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبير، عقب اجتماع لحلف الناتو في بروكسل إن الجانبين "تفاوضا على اقتراح بتخفيض العنف لمدة سبعة أيام".

وألغى ترامب بشكل مفاجئ المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، الدائرة منذ 18 عاما، بتغريدة في سبتمبر/ أيلول، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم شنته طالبان في أفغانستان.

واستؤنفت المحادثات بعدها، لكنها شهدت انتكاسات بسبب عدة هجمات، من بينها تفجير انتحاري على قاعدة أمريكية خارج كابول أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين في ديسمبر/ كانون الأول.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، أن مهاجما انتحاريا قتل 6 أشخاص، قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول، فيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عنه إلى الآن.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في المقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.