رئيس وزراء الجزائر: فلسطين والصحراء الغربية في قلوبنا

قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، "فلسطين والصحراء الغربية في قلوبنا وليست في مخطط عمل الحكومة فقط".

حول الدبلوماسية الجزائرية في مخطط الحكومة، أشار جراد أمام البرلمان إلى أن "فلسطين في قلوبنا ووجداننا وليست في برنامج الحكومة ولا على الأوراق".

وعن الصحراء الغربية، استطرد جراد "أنها قضيتنا، وسنكون معها دوما".

وتابع قائلا "الجزائر مع تحرر الشعوب المحتلة بدون التدخل في الشؤون الداخلية للدول". بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وصادق البرلمان الجزائري، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد الوزير الأول عبد العزيز جراد على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار 3 أيام.