البرلمان الجزائري يمنح الثقة لحكومة جراد

منح البرلمان الجزائري، مساء اليوم الخميس 13 فبراير/شباط، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد، واعضاء حكومته.

وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية عبر موقعها إن نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صادقوا على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية يترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، وبحضور الوزير الأول (رئيس الوزراء)، عبد العزيز جراد وأعضاء حكومته، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور الجزائري.

وتمت عملية التصويت على مخطط عمل الحكومة، بعد رد جراد على تساؤلات أثارها عدد من النواب، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار 3 أيام.

وكانت الرئاسة الجزائرية، تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة صبري بوقادوم.

يذكر أن عبد العزيز جراد شغل سابقا منصب مستشار دبلوماسي في عهد الرئيس علي كافي ثم منصب أمين عام للرئاسة في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال، فمدير المدرسة الوطنية للإدارة لمدة 5 سنوات.