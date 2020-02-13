الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية فوق سماء دمشق

وأضاف المصدر أن عددا من الصورايخ الإسرائيلية أطلقت من فوق الأراضي المحتلة ومنطقة صور بلبنان، فيما تتولى الدفاعات الجوية السورية التصدى لها.

وتابع المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ المعادية قبل الوصول الى هدفها، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي استهدف منطقة جنوب مطار دمشق الدولي.