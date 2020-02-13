الجيش اليمني: 15 قتيلا وجريحا من "الحوثيين" في هجوم شرقي تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 15 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في اشتباكات بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن محور تعز في الجيش اليمني، إن "القوات شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبهة العريش شرق مدينة تعز، اندلعت على اثره اشتباكات".

وأكد "مقتل 6 من الحوثيين وإصابة 9 آخرين خلال الاشتباكات التي ما تزال مستمرة".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش شرق صبر جنوب مدينة تعز.

ووفقا للحوثيين، أسفرت العملية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.