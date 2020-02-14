انتهاء المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق"

وذكرت قيادة العمليات، اليوم الجمعة، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" إن انتهاء المرحلة الأولى جاء بعد تحقيق الأهداف المرسومة لها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق عملية "أبطال العراق" بهدف تطهير الأنبار والمناطق المحيطة بها على الحدود العراقية - السورية - الأردنية من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

وأشارت قيادة العمليات المشتركة إلى استخدام طائرات "إف - 16 وطائرات أخرى وفقا لمتطلبات العملية.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، يوم الأربعاء الماضي، قائلا ً: "بعد أن حققت عمليات "إرادة النصر" أهدافها خلال مراحلها الثمانية في عام 2019 تنطلق عمليات أبطال العراق/المرحلة الأولى فجر اليوم الأربعاء 12 شباط، بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وباشتراك قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات بغداد، وقيادة حرس الحدود، والقطعات الملحقة بها".