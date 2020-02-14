رسميا... الحكومة المصرية ترد على أنباء انتشار "حفاظات أطفال مسرطنة"

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر الحساب الرسمي للحكومة المصرية، تلك الأنباء، وذلك بعد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الوزارة أن كافة مستلزمات الأطفال الموجودة بالأسواق آمنة تماما وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، وتخضع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالوزارة، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع الأطفال.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تشدد الرقابة على الأسواق المحلية، وإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط الأسواق، والتأكد من أن كافة المستلزمات الصحية المتعلقة بالأطفال آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية، وتصلح للاستخدام الآدمي ولا تحتوي على آية مواد غير مصرح بها أو تضر بصحة الأطفال.
وناشدت وزارة الصحة المصرية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
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