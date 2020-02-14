الدفاع التركية: تحييد 6 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو التركي شن سلسلة من الغارات الجوية في منطقة جبلية شمالي العراق، أسفرت عن تحييد 6 من أعضاء "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) المحظور في تركيا وعدد من الدول.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع التركية: "حيد الجيش التركي 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة جبل قنديل في العراق، والعملية مستمرة".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع شمالي العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي "حزب العمال الكردستاني" يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

ودعت بغداد أنقرة في أكثر من مناسبة لاحترام سيادتها ووقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية شمالي البلاد.