دبلوماسي ألماني: عدم الامتثال لقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا يحتاج إلى التلويح بالعقوبات

أعلن رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، الدبلوماسي الألماني فولفغانغ إشينغر، الحاجة إلى "تهديد بفرض عقوبات" في حالة عدم الامتثال لقرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال إيشينجر "في حالة عدم الامتثال للقرارات بشأن ليبيا التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين والتي تم تضمينها في القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سنحتاج في أي حال إلى تهديد بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية".

وتابع إيشينجر، "ما دام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يعتقد أنه يمكن أن يقترب بضعة كيلومترات من طرابلس "لن ينجح "اتفاق السلام".

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2020، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وانعقد مؤتمر برلين، الأحد الماضي، برعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان، مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات".