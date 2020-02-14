الجيش السوري يتقدم غربا و10 كم تفصله عن معبر "باب الهوى" على الحدود التركية... خريطة

يواصل الجيش السوري تقدمه غرب الطريق الدولي حيث خاض اشتباكات عنيفة مع المسلحين في مناطق ريف المهندسين 2 والفوج 46 غرب الطريق الدولي وتمكن من السيطرة عليها لتصبح القوات على بعد 3 كم من الأتارب و7 كم من معبر باب الهوى على الحدود التركية.

ونقل موقع "الوطن أون لاين" أن وحدات الجيش السوري سيطرت على الفوج 46 غرب حلب لتقطع عقدة طرق حلب إدلب القديم وحلب "باب الهوى" باتجاه بلدة الأتارب.

وأشار الموقع إلى أن القوات أصبحت تبعد عن بلدة الأتارب حوالي 3 كم وعن معبر باب الهوى حوالي 7 كم.

وذكر موقع "مراسلون" أن الجيش السوري خاض اشتباكت مع "جبهة النصرة" في مناطق ريف المهندسين 2 والفوج 46 وسيطر عليها، وقدر الموقع المسافة التي تفصل قوات الجيش السوري عن الحدود التركية بنحو 10 كم.

ويسعى الجيش السوري إلى تحرير كامل محافظة إدلب من التنظيمات الإرهابية ومن ثم الاتجاه نحو تحرير ما تبقى من أراضي لا تخضع لسيطرة الدولة السورية.