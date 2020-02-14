سقوط مروحية للجيش السوري بعد استهدافها بمضاد جوي غرب حلب...فيديو

أكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" إسقاط مروحية للجيش السوري بعد استهدافها بمضاد جوي أطلقه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة الأتارب بريف حلب الجنوبي الغربي.

ورجح مراسل سبوتنيك في ريف حلب أن استهداف المروحية تم خلال قيامها بمناورة جوية لاستهداف دفاعات تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة "أورم الكبرى" التي تشهد في هذه الأثناء تركيزا مكثفا لعمليات الجيش السوري.

وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" استشهاد طاقم الطائرة المروحية التي استهدفها مسلحو التنظيم بمضاد جوي بين منطقتي تفاد قيتان الجبل إلى الشمال من مدينة الأتارب، وإلى الشرق من مدينة "دارة عزة" بريف حلب الغربي.

ويواصل الجيش السوري عمليته العسكرية ضد تنظيم "جبهة النصرة" بريف حلب الجنوبي الغربي، وتدور المعارك حاليا على تخوم بلدة "أورم الكبرى"، إلى الشرق من مدينة الأتارب بنحو 5 كم.

وهذا الصباح، تمكنت وحدات الجيش السوري من دحر مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) وحلفائه من رزمة من المواقع الحيوية شرق مدينة الأتارب بمحاذاة الضفة الغربية للطريق الدولي (حلب دمشق M5) جنوب غرب حلب، قاطعة بذلك طرق إمداد تنظيم "جبهة النصرة" بين ريفي حلب وإدلب.

وتشهد منطقة أورم الكبرى (شرق الأتارب بنحو 6 كم) في هذه الأثناء تمهيدا ناريا كثيفا باتجاه خطوط دفاع تنظيم "جبهة النصرة" غرب مقطع الطريق الدولي (حماة حلب)، بعد سيطرتها صباح اليوم على بلدة "أورم الصغرى" و"الفوج 46" و"ريف المهندسين2"، وتمكنت من السيطرة على جميعها بعد اشتباكات عنيفة امتدت طوال صباح اليوم.

وتعد بلدة "أورم الكبرى"، أكبر القلاع والحصن المنيع لمسلحي "النصرة" الإرهابي بريف حلب الجنوبي الغربي.

وأشارت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الجمعة، إلى أن وحدات الجيش السوري قد بدأت بتمشيط منطقة الراشدين 4 غرب مدينة حلب، والتي سيطر عليها الجيش السوري قبل أيام.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت قبل أيام إسقاط مروحية تابعة للجيش السوري مع بدء هجوم في غرب سراقب.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" مقتل جميع أفراد طاقم مروحية الجيش السوري التي أسقطت بصاروخ في ريف محافظة إدلب.