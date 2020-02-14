مقتل عراقي بهجوم مسلح وسط بغداد

لقي شخص مصرعه بهجوم مسلح نفذه مجهولان، صباح اليوم الجمعة، وسط العاصمة العراقية بغداد.

ونلقت شبكة "السومرية" عن مصدر أمني قوله إن "مسلحين مجهولين يستقلان عجلة (سيارة) مدنية فتحا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن منطقة اليرموك".

وأشار المصدر إلى أن "الحادثة أسفرت عن مقتله في الحال".

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لا سيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.