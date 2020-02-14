الشرطة السعودية تعلق على فيديو مروع بين رجل وامرأة

ويظهر المقطع، امرأة بجوار سيارة في شارع مزدحم بالسيارات المسرعة، وبعد لحظات مضت السيارة والتفت عائدة إلى السيدة ودهستها بقوة.

وأثار المقطع المصور، حالة من الذهول والصدمة تجاه ما حدث، ونشط هاشتاغ #رجل_يصدم_زوجته، ليصبح واحدا من أكثر الموضوعات تداولا في المملكة.

لكن تبين أن المقطع "قديم، والسيدة بخير" حاليا، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة، عن شرطة عسير قولها، إن المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي "قديم والسيدة الآن بخير، فيما تم ضبط الجاني".

🎥 #فيديو (حساس)|

علمت #عكاظ من مصادرها بأن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي يُظهر دهس إمرأة في #عسير، بأنه قديم والسيدة الآن بخير، فيما تم ضبط الجاني.#رجل_يصدم_زوجته

(رصد: خالد آل مريّح )#أن_تكون_أولا https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/mLwd8d17PO — صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) February 13, 2020

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، أن مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للدهس المتعمد، يعود إلى قضية باشرتها شرطة محافظة خميس مشيط، مساء يوم الثلاثاء الموافق 1441/1/11 (10 سبتمبر 2019)، إذ اتضح أنها تعرضت للدهس العمد من قبل زوجها لخلاف عائلي بينهما.

وأضاف المتحدث، أنه تم في حينه إسعاف المرأة إلى المستشفى، ومباشرة إجراءات الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.