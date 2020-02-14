الحريري: أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، اليوم الجمعة، عن تأييده إجراء انتخابات نيابية جديدة في البلاد.

بيروت – سبوتنيك. وأكد الحريري أن التسوية الرئاسية، التي قادت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أصبحت "من الماضي".

وقال الحريري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم في وسط بيروت لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إن "التسوية (الرئاسية) عاشت ثلاث سنوات واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ".

وأضاف "حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والاستقرار بحاجة الى بالٍ طويل، والرئيس عون يعرف احترامه لدي...ولكنني للأسف تعاملت مع رئيسين، رئيس أصلي ورئيس ظل".

ويلمح الحريري في تصريحاته إلى وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، زوج ابنة عون، رئيس "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية.

وتابع الحريري "أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأدعو الجميع إلى التفكير بذلك بهدوء ومن دون مزايدات".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق إلى أن الكتلة البرلمانية لـ"تيار المستقبل" الذي يتزعمه ستقدم مشروع قانون جديد للانتخابات وفقاً لمعايير اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).

التسوية الرئاسية عاشت ٣ سنوات واليوم اصبحت من الماضي #رفيق_الحريري #١٤_شباط — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2020

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.