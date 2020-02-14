الحريري: أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان

بيروت – سبوتنيك. وأكد الحريري أن التسوية الرئاسية، التي قادت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أصبحت "من الماضي".
وأضاف "حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والاستقرار بحاجة الى بالٍ طويل، والرئيس عون يعرف احترامه لدي...ولكنني للأسف تعاملت مع رئيسين، رئيس أصلي ورئيس ظل".
ويلمح الحريري في تصريحاته إلى وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، زوج ابنة عون، رئيس "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية.
وتابع الحريري "أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأدعو الجميع إلى التفكير بذلك بهدوء ومن دون مزايدات".
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق إلى أن الكتلة البرلمانية لـ"تيار المستقبل" الذي يتزعمه ستقدم مشروع قانون جديد للانتخابات وفقاً لمعايير اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).
التسوية الرئاسية عاشت ٣ سنوات واليوم اصبحت من الماضي #رفيق_الحريري #١٤_شباط— Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2020
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.
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