في ذكرى اغتيال والده... تغريدة غامضة لسعد الحريري عن "الكاش الإيراني"

انتقد رئيس الوزراء اللبناني السابق وزعيم تيار المستقبل السياسي، سعد الحريري، ما قال إنها محاولات لتحميل والده ورئيس الوزراء الأسبق للبلاد، رفيق الحريري، مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام في لبنان.

وكتب الحريري في تغريدة له تزامنًا مع ذكرى اغتيال والده: "رأس رفيق الحريري مطلوب من جديد، بدأ فتح ملفات وتحدث عن بدائل الحريرية وسقوط الحريريين، وتحميل الرئيس الشهيد مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام ومسؤولية صفقة القرن ومسخرة فزاعة التوطين. نعم أقول مسخرة التوطين".

#رفيق_الحريري جلب الكهرباء ٢٤\٢٤ من أعادنا إلى التقنين والمولدات؟ وزارة الطاقة، ولا مرة في التاريخ، استلمها وزير محسوب على الحريرية أو المستقبل. ولماذا وصلت كلفة الكهرباء ل٥٠٪ من الدين العام؟ كل هذا ليس محسوباً في دفتر تزوير التاريخ؟!#١٤شباط — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2020

​وأكد أن "التحرك الشعبي أصبح شريكًا بالقرار السياسي"، وأن الشباب يطالب بفرصة لتغيير حقيقي وسلمي عن طريق إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهو الإجراء الذي أكد دعمه له.

وفي تغريدة أخرى مقتضبة وغير مفصلة كتب الحريري: "أموال إيران الكاش تحل أزمة حزب، ولا تحل أزمة بلد".

​وأعقب هذه التغريدة بالقول: "نحن أمام مرحلة جديدة، وتيار المستقبل أمام تحديات مصيرية، على مستوى الخيارات السياسية والمستوى التنظيمي، والأهم على مستوى العلاقة مع جمهور واسع في كل لبنان".

رفيق الحريري هو رئيس وزراء لبنان الأسبق، ورجل أعمال بارز، حمل حتى وفاته الجنسيتين السعودية واللبنانية. واغتيل باستهداف سيارته في بيروت، في عملية تفجيرية، في الرابع عشر من فبراير/ شباط عام 2005.