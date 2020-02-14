سبوتنيك ترصد مدخل أوتستراد حلب دمشق الدولي بعد تطهيره من "النصرة"... فيديو وصور

بدأت وحدات الجيش السوري بتمشيط طريق دمشق - حلب الدولي (M5) من الألغام والمفخخات بعد السيطرة الكاملة عليه وفرار مسلحي "جبهة النصرة" غربا باتجاه عمق سيطرة التنظيم في ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي.

وبعد تأمين الأتوتستراد الدولي، جالت كاميرا "سبوتنيك" في منطقة "الراشدين 4" المشرفة تماما على مدخله الرئيسي.

وتعد "الراشدين4" أحد أكثر معاقل "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" تحصينا جنوب حلب، بسبب وجود الأبنية الإسمنتية بشكل كثيف، التي كانت المصدر الرئيسي للقذائف الصاروخية التي تستهدف المدنيين داخل المدينة.

كما تتسم "الراشدين 4" بإشرافها الناري التام على مدخل الأوتستراد الدولي، وعلى فرعيه المتجهين نحو دمشق وإدلب.

© Sputnik . Kareem Tibi سبوتنيك ترصد مدخل أوتستراد (M5) الدولي بعد تطهيره من "النصرة"

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن الساعات الماضية شهدت وصول تعزيزات جديدة إلى جبهات "البحوث العلمية" و"المنصورة" غرب حلب.

© Sputnik . Kareem Tibi سبوتنيك ترصد مدخل أوتستراد (M5) الدولي بعد تطهيره من "النصرة"

ويصل هذا الطريق مدينة حلب بمدينة "دارة عزة" المتاخمة للحدود التركية غربا.