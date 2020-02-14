الحريري: اضطررت للتعامل مع "رئيس ظل" لأحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي

قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، إنه تعامل مع رئيسين واضطر للتعامل مع "رئيس ظل" ليحمي استقرار البلاد مع الرئيس الأصلي.

وأضاف الحريري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم في وسط بيروت بمناسبة الذكرى الـ 15 لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إن "التسوية (الرئاسية) عاشت 3 سنوات واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ".

هذه عقليّة حروب الإلغاء التي تريد إلغاء الإشتراكية والقوات والحراك والحريرية وتيار المستقبل وأقول إنّني تعاملتُ مع رئيسين لأؤمّن العلاقة مع رئيس الظلّ لأحمي الإستقرار مع الرئيس الأصلي #رفيق_الحريري #١٤_شباط — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2020

وأوضح: "حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والاستقرار بحاجة إلى بالٍ طويل، والرئيس عون يعرف احترامه لدي...ولكنني للأسف تعاملت مع رئيسين، رئيس أصلي ورئيس ظل"، في إشارة إلى وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، زوج ابنة عون، ورئيس "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية.

وتابع الحريري: "إنني مع إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأدعو الجميع إلى التفكير بذلك بهدوء ومن دون مزايدات"، مشيراً إلى أن الكتلة البرلمانية لـ"تيار المستقبل" الذي يتزعمه ستقدم مشروع قانون جديد للانتخابات وفقاً لمعايير اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).

واستطرد قائلا: "أعدكم أينما كان موقعي السياسي، لن أترك سبيلا، ولا طريقة، وسأجول العالم، للدفاع عن لبنان، وعن اللبنانيين".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.