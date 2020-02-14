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    مهرجان غوم على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا

    تونس تشارك في معرض المواد الغذائية والمشروبات الدولي بموسكو بتواجد 20 عارضا

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    أكد السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، مشاركة بلاده في معرض المواد الغذائية والمشروبات الدولي بموسكو "بروداكسبو 2020"، بتواجد نحو 20 عارضا.

    موسكو - سبوتنيك. وقال ابن سالم في حديث لوكالة "سبوتنيك": "تشارك تونس بمعرض "بروداكسبو 2020"، الذي يعقد من 10-14 فبراير/ شباط، بجناح تبلغ مساحته 20 مترا مربعا، وبحوالي 20 عارضا يمثلون عدة قطاعات في ميدان الإنتاج الفلاحي بتونس، وخاصة ميدان التمر وزيت الزيتون والخضروات والفواكه، وكانت الحقيقة فرصة لهم لعرض المنتوج التونسي والترويج له".

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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    وتابع قائلا: "وطبعا كان زيت الزيتون هو أهم منتج، لأن كمية الإنتاج في هذه السنة كانت كبيرة، وفاقت كل التوقعات، والدولة التونسية أعطت تعليمات لترويج زيت الزيتون في الخارج وتسويقه".

    وأوضح السفير التونسي، أن "السوق الروسية، هي سوق واعدة وهامة، ولابد أن يدخل فيها المصدر التونسي، لأن العلاقات التجارية بين موسكو وتونس فيها عجز تجاري كبير جدا، لصالح روسيا، ونحن نحاول نساهم من خلال هذا المعرض بهذه المنتجات الجديدة والوفرة الموجودة في الإنتاج التونسي خاصة زيت الزيتون وغيره من المنتجات ونحاول ان نقلص هذا العجز".

    وأشار بن سالم، إلى أن "الاتفاقات والإطار القانوني بين تونس وروسيا موجود، ولكن الأهم من القطار القانوني هو التعامل بين رجال أعمال البلدين وهو التواجد في روسيا، والتواجد عندما تقع تظاهرات اقتصادية مثل "بروداكسبو"، وتواجد أكبر عدد ممكن من المصدرين التونسيين، هذا هو الحل، لأن الإطار القانوني لوحده لا يكفي، فممكن يكون عندك احسن إطار قانوني، ولكن بدون نشاطات أو تواجد أو علاقات خارج البلد،

    وأعرب السفير التونسي، عن أمله بأن "الميزان التجاري التونسي سيتحسن، خلال الأشهر القلية القادمة، من خلال تواجد شركة تونسية هامة لإنتاج الزيتون، فتحت السوق الروسية بإمكانياتها بالأخص بشجاعتها وقرارها بان تتواجد في السوق بصفة رسمية".

    هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم توسيع العلاقات الثنائية مع تونس ومستعدة للعمل المشترك على حل المشاكل الملحة في المنطقة.

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