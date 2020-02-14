تزامنا مع تصريحات الحريري... جبران باسيل: مهما قلت لن تطالني

وجه وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، التي لمح فيها الحريري إلى باسيل.

وقال باسيل عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شو ما أنت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني، وكيف ما أنا كنت ما رح أقبل كون متلك".

شو ما انت عملت وقلت ما رح تقدر تطالني، وكيف ما انا كنت ما رح اقبل كون متلك... بتفرّقنا بعض القيم والمبادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... رحت بعيد بس رح ترجع، الفرق انو طريق الرجعة رح تكون اطول واصعب عليك. GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 14, 2020

وتابع: "بتفرّقنا بعض القيم والمبادئ، بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني... رحت بعيد بس رح ترجع، الفرق انو طريق الرجعة رح تكون أطول وأصعب عليك".

وقال الحريري، في كلمة ألقاها خلال مهرجان أقيم في وسط بيروت لمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إن "التسوية (الرئاسية) عاشت ثلاث سنوات واليوم أصبحت من الماضي وبذمة التاريخ".

اللبنانيون يطالبوننا بانقاذ البلد واذا خيرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون ان نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها وذلك ليس هربا من المسؤولية بل لتحملها الى حد التضحية بالذات سياسيا ولسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) December 3, 2019

وأضاف: "حاولت تأمين استقرار للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والاستقرار بحاجة الى بالٍ طويل، والرئيس عون يعرف احترامه لدي...ولكنني للأسف تعاملت مع رئيسين، رئيس أصلي ورئيس ظل".

ويلمح الحريري في تصريحاته إلى وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل، زوج ابنة عون، رئيس "التيار الوطني الحر" الموالي لرئيس الجمهورية.

وتابع الحريري: "أؤيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وأدعو الجميع إلى التفكير بذلك بهدوء ومن دون مزايدات".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق إلى أن الكتلة البرلمانية لـ"تيار المستقبل" الذي يتزعمه ستقدم مشروع قانون جديد للانتخابات وفقاً لمعايير اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990).

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.