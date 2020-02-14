24 غارة جوية للتحالف على 4 محافظات يمنية

كثف طيران التحالف العربي، اليوم الجمعة، غاراته على محافظات صنعاء ومأرب والجوف في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 12 غارة على مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

وأضافت بأن التحالف نفذ 8 غارات جوية أخرى على مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأشارت إلى تجدد القصف الجوي على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، حيث استهدف طيران التحالف بـ 3 غارات مديرية الغيل، بعد ساعات من سلسلة غارات طالت مديريات خب والشعف والمتون والغيل.

وفي سياق الغارات الجوية أيضاً، قصف طيران التحالف بغارة جبل حرم في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية، عقب استهدافه بـ 3 غارات مديرية سحار غرب مدينة صعدة، وشبكة الاتصالات في مديرية حيدان جنوب غربي صعدة.