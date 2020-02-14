"أنصار الله" تعلن قنص 11 جنديا يمنيا وآخر سعودي في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 11 جنديا من الجيش اليمني وآخر سعودي، بعمليات قنص في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بعمليات قنص قوات يمنية قبالة منفذ علب الحدودي وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية بعسير.

وأكدت أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة 11 جندياً.

#المسيرة_عاجل | عسير: مصرع وجرح 11 مرتزقا بعمليات قنص قبالة منفذ علب وفي أبواب الحديد ومجازة الشرقية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 14, 2020

وأشارت إلى قنص "أنصار الله"، جنديا سعوديا في مجازة الشرقية.

في سياق متصل، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها أفشلوا زحفاً لقوات يمنية باتجاه مواقع تسيطر عليها الجماعة في أبواب الحديد بعسير.

#المسيرة_عاجل | عسير: قنص جندي سعودي في مجازة الشرقية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 14, 2020

وحسب "المسيرة"، أوقعت الجماعة قتلى وجرحى في صفوف العسكريين خلال التصدي لمحاولة التقدم.

وكان الجيش اليمني أعلن، في 30 تموز/يوليو من العام 2018م، السيطرة على سلسلة جبال أبواب الحديد التابعة إدارياً لمديرية باقم شمال صعدة، سبقها في 5 مايو/ أيار من ذات العام، السيطرة على منطقتي مجازة والهشيمة في المديرية ذاتها الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.