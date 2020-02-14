الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، شفاء حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الدولة.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في تغريدة لها على "تويتر" تأكيدها شفاء حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين مصابتين بـ #فيروس_كورونا_المستجد في الدولة. الحالتان لمواطن صيني يبلغ من العمر "41 "عاما وابنه" "8 سنوات"ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة. — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) February 14, 2020

وأشارت الوزارة في تغريدتها إلى أن الحالتين هما "لمواطن صيني يبلغ من العمر 41 عاما وابنه 8 سنوات ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة".

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول شفاء لمريضة مصابة بفيروس كورونا بعد تلقيها العلاج.

وبحسب الوكالة، فإن الحالة التي "كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا (73 عاما) للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الاثنين الماضي، تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لمقيم من الجنسية الهندية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الدولة إلى ثماني.