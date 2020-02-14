المقداد: لا يوجد في العالم أغبى من النظام التركي وأردوغان يكذب كما يتنفس

شن نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، هجوما لاذعا على تركيا، قائلا إنه لا يوجد نظام في العالم أغبى من النظام التركي".

وقال المقداد على قناة "الميادين" إن "تركيا هي الآن عدو لسوريا فهي تحتل أرضنا وتدخل الإرهابيين إليها".

واعتبرالمقداد أنه: "لا يوجد نظام في العالم أغبى من النظام التركي".

وأضاف أن "النظام التركي لا يحترم سوتشي ولا ما تم التوصل إليه في اللقاء الأمني السوري التركي في موسكو".

وقال المقداد: "مقاومة المجموعات الإرهابية المسلحة والاحتلالين التركي والأمريكي هي حق سيادي لسوريا".

وهاجم المقداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن "أردوغان يكذب كما يتنفس".

يذكر أن محافظتي إدلب وحلب شهدتا احتكاكات عسكرية سورية تركية أثناء المعارك التي يخوضها الجيش السوري لتحرير أراضي المحافظتين الشماليتين.