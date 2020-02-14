الجيش السوري يطهر "أورم الكبرى" أكبر معاقل جبهة النصرة بريف حلب

تابعت وحدات من الجيش السوري عملياتها العسكرية إلى العرب من الأوتستراد الدولي (M5) وسيطرت على بلدة "أورم الكبرى" أكبر معاقل تنظيم "جبهة النصرة" بريف حلب الجنوبي الغربي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب، إن "وحدات الاقتحام في الجيش السوري بسطت سيطرتها على البلدة الاستراتيجية الواقعة على طريق حلب-إدلب القديم (الطريق 60) بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي النصرة وحلفائها المسلحة، وذلك في سياق العملية الواسعة التي يشنها في المنطقة".

وأكد مصدر ميداني في (الفرقة 25 مهام خاصة) لـ "سبوتنيك"، أن "السيطرة على "أورم الكبرى" يعني سقوط أكبر معاقل النصرة جنوب غرب حلب وزيادة طوق الأمان على الضفة الغربية للطريق الدولي (حلب دمشق)".

وأضاف المصدر أن "وحدات من الجيش السوري واصلت تقدمها إلى الفور شمالا، وتسيطرت على منطقة "جمعية الرضوان" الواقعة على المحور ذاته وسط انهيار في صفوف التنظيم".