اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف في الجوف

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط، إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف في محافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله" (الحوثيين) في بيان نقلته قناة المسيرة إن القوات تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز "تورنيدو".

وأشار إلى أن تلك الطائرة التابعة للتحالف تم إسقاطها، خلال تنفيذها مهام عدوانية.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: إسقاط طائرة تورنيدو تابعة لقوى العدوان في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها مهاما عدائية — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 14, 2020

​وقال المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين إن "الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة الحربية التابعة للتحالف، بصاروخ أرض جو متطور مدعوم بتقنية حديثة".

وتابع قائلا

"سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.