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    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

    الإرياني: التصريحات الإيرانية  حول "محور المقاومة" اعتراف رسمي بالقتال إلى جانب "الحوثيين"

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    علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم السبت، على تصريحات مسؤولين عسكريين إيرانيين تحدثا فيها عن امتداد محور المقاومة من اليمن إلى لبنان.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في "تويتر"، إن "تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة التي تبث من الضاحية الجنوبية في بيروت، إعلان إيراني واضح بالتواجد في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب مليشيا الحوثي".

    وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
    © Sputnik . Muhammed Hemeda
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    وأضاف: "‏التصريحات الصادرة من قيادات عسكرية إيرانية بارزة، تؤكد ما أشرنا إليه طيلة خمسة أعوام من ان الدعم الإيراني للحوثيين لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض".

    واعتبر أن "التصعيد الأخير يندرج ضمن ما تعتبره إيران انتقام لمقتل سليماني".

    ‏وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بـ" إدانة هذا العدوان الإيراني السافر على اليمن".

    وقال إن "العدوان الإيراني راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية".

    ‏ودعا الوزير الإرياني، مجلس الأمن الدولي بـ"استخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين".

    كما دعا إلى "تصنيف مليشيا الحوثي، حركة إرهابية على غرار باقي المليشيات الطائفية الإيرانية في العراق ولبنان".

    وكانت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، نقلت عن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، قوله "اليوم محور المقاومة ليس إيران فحسب بل إنه يمتد من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ومن أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان".

    وأضاف: "جميع دول محور المقاومة متّحدة وعلينا توحيد جهودنا لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة وتدمير الكيان الصهيوني".

    في حين قال نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد حجازي، في تصريح للقناة الناطقة باسم الحوثيين، "حربنا مع العدو وحضورنا في ميادين الصراع مستمر طالما الظلم والاعتداء مستمر".

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, الحوثيين, معمر الإرياني
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