السعودية تنشر 5 نصائح تجنبك الإصابة بفيروس "كورونا الجديد"

نشرت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس الجمعه، خمس نصائح من شأنها المساهمة في حماية المسافرين للخارج، من الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس "كورونا" الجديد.

وشدّدت وزارة الصحة، على أنه "يجب على الشخص عند الشعور بالتعب، التوجه لأقرب منشأة صحية، والتأكد من الحالة الصحية"، موصية باتباع خمسة إرشادات، وذلك حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وحسب الصحيفة فإن أول هذه الإرشادات هي "تجنب الاقتراب من الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات الرشح أو الإنفلونزا والسعال"، ثم "الحرص على غسل الأيدي باستمرار"، بالإضافة إلى "تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل الأيدي".

وأضافت الوزارة أن التوجيه الرابع هو "الحرص على تجنب التعرض للحيوانات البرية أو في المزارع"، وأخيرا "طهي الأكل بشكل جيد خاصة اللحوم والبيض".

نصائح مهمة للمسافرين تساهم في الوقاية بإذن الله من الإصابة بالفيروسات.

#كورونا الجديد.#COVID_19 pic.twitter.com/5KxPvbo24x — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 14, 2020

وكانت وزارة الصحة السعودية، أصدرت بيانا، مؤخرا، بشأن فيروس "كورونا"، وأعلنت أن السعودية لم تسجل أية حالة إصابة بالفيروس داخل أراضيها، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تتم في المنافذ لمنع خول الفيروس إلى المملكة.

وغرد الحساب الرسمي للوزارة: "بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​فيما أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بالبر الصيني إلى 1523 حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مشيرة إلى ان عدد الإصابات المؤكدة بلغ 66 ألفا و492 حالة.