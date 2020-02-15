صحيفة: كشف قائمة اغتيال الخلية الإرهابية المضبوطة في السودان

كشفت جهات قانونية وسياسية، معلومات بشأن تخطيط عناصر إرهابية جرى توقيف أحد منسوبيها في العاصمة السودانية الخرطوم، لتنفيذ عمليات تفجير واغتيالات وسط قادة سياسيين في قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الراكوبة" السودانية، قال عضو التنسيقية المركزية لقوى الحرية والتغيير، عروة الصادق إن "الخلية الإرهابية، كانت تستهدف أعضاء لجنة تفكيك نظام الإنقاذ، على رأسهم، وجدي صالح، وصلاح مناع، وطه عثمان، وعضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان".

وأعلن السودان في وقت سابق القبض على "خلية إرهابية بحوزتها أسلحة وأحزمه ناسفة، تابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، بمنطقة الحاج يوسف القريبة من الخرطوم".

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.