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08:37 GMT15 فبراير/ شباط 2020
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    مرتفعات الجولان (أرشيف)

    عميد الأسرى السوريين يؤكد أن الجولان المحتل سيتحرر قريبا

    © REUTERS / Baz Ratner
    العالم العربي
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    قال "عميد الأسرى السوريين والعرب" صدقي سليمان المقت إن "الجولان المحتل سيتحرر قريبا وسيعود إلى وطنه سوريا بهمة أبطال الجيش العربي السوري".

    شدد المقت في كلمة عبر مكبرات الصوت من بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل الجهة المقابلة لعين التينة على "تمسك أهل الجولان بالهوية العربية السورية المجبولة بدماء الشهداء وعرق الآباء والأجداد"، مؤكدا أن "الجولان المحتل كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من سوريا وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال".

    وأشار عميد الأسرى السوريين إلى أن "ما يحدد هوية أهل الجولان المحتل دماؤهم السورية وجذورهم الضاربة في الأرض مشددا على أنهم اليوم أكثر إصرارا على مقاومة الاحتلال والتصدي لمخططاته العدوانية التوسعية وفي مقدمتها مخططه لإقامة توربينات هوائية “مراوح” لسلب الأراضي من أصحابها"، كما نقلت وكالة "سانا".

    وتابع المقت أن "الجولان المحتل سيتحرر قريبا وسيعود إلى وطنه سوريا بهمة أبطال الجيش العربي السوري الذين يواصلون انتصاراتهم على من تبقى من الإرهابيين المدعومين من العدو الإسرائيلي والتركي والأمريكي والأنظمة الإقليمية والغربية".

    وأضاف المقت "معاركنا مع الإرهاب هي جبهة من النضال والمقاومة ضد الكيان الصهيوني ومرتزقته من التكفيريين والخونة الذين باعوا وطنهم مقابل حفنة من الدولارات لتحقيق أهداف المخطط الصهيوأمريكي".

    ونوه المقت إلى "بطولات الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب مبينا أنه يخوض أنبل وأروع المعارك في مواجهة الإرهاب والمحتل التركي في محافظة إدلب وسيحقق النصر ويستعيد كل شبر من أراضيه ويدحر جميع أعدائه".

    واحتشد أهالي القنيطرة والجولان السوري المحتل في موقع عين التينة وبلدة مجدل شمس المحتلة مجددين إصرارهم على تحرير أرضهم واستعادة كل ذرة تراب مغتصبة من الجولان.

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    الكلمات الدلالية:
    الجولان, سوريا
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