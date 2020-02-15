"أنصار الله": مقتل 30 شخصا إثر غارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم السبت، "مقتل 30 شخصا وإصابة عدد آخر، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف للتحالف الذي تقوده السعودية على مديرية المصلوب، بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة بلسان الجماعة، عن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله، يوسف الحاضري، إن "3 شهداء وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا إثر غارات العدوان على مديرية المصلوب".

وأضاف أن "التحليق المكثف لطيران العدوان يحول دون استكمال انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى".

يتبع...