أمير سعودي يكشف السبب وراء العداء الإعلامي الغربي لولي العهد

أكد عبد الرحمن بن مساعد أن "الإعلام الغربي المعادي لا يريد أن تكون المملكة العربية السعودية كما يريدها ولي العهد، لذلك يلصق بالأمير محمد ماليس فيه".

ونشر موقع "المواطن" السعودي قول بن مساعد "إن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بحيث لا يكون معتمدًا على النفط فقط، رؤية فذة وتفكيرها خارج الصندوق، ولهذا السبب يُلصق بالأمير محمد من الإعلام الغربي المعادي ما ليس فيه".

وأضاف "إن الإعلام الغربي يوجه الكثير من الانتقادات لولي العهد، حتى أنه يمكن أن يوجه له مشكلة ثقب الأوزون، لأنهم لا يريدون أن تصبح المملكة كما يريد هو"، مؤكداً على أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يريدون تطور المملكة ويريدون أن تظل السعودية دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب ومحتاجة دائما للآخر في كل أمور حياتها، وهذا مالا يريده وليد العهد، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "ولي العهد يقوم بتنفيذ كل شيء يصرح به، ولا يقول كلام عبثي أبدًا، وهذا يزعج من لا يريدون سعودية مستقلة بذاتها تسير في اتجاه أنها لا تكون معتمدة على سلعة قابلة للنضوب، وقادرة على الاستغناء عن أي أحد".